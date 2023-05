Scherma: presentato il raduno delle nazionali in preparazione agli Europei e ai Mondiali

Il Trentino abbraccia la Nazionale italiana di scherma. Ospiterà il raduno di preparazione verso gli Europei di Cracovia e i Mondiali Assoluti Milano 2023. È stato presentato ufficialmente questa mattina, presso Trentino Marketing a Trento, il più importante allenamento collegiale azzurro delle “sei armi” (spada, fioretto e sciabola sia maschile che femminile) di questa stagione sportiva, che si terrà a Folgaria dal 12 al 19 giugno.

Il training camp trentino, in una terra dalla fortissima vocazione sportiva, rappresenterà l’appuntamento decisivo di rifinitura per le squadre della Federscherma all’alba dei campionati continentali e iridati. Si tratta di un raduno congiunto inedito e affascinante perché tutte le Nazionali si ritroveranno insieme per preparare gli appuntamenti più importanti della stagione, quest’anno dal valore “doppio” in quanto di Qualifica all’Olimpiade di Parigi 2024.

Il benvenuto alla scherma italiana è stato dato dall’Assessore allo sport e turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni: “Saluto i rappresentanti trentini della scherma e li ringrazio per il grande lavoro che stanno facendo per portare qua in Trentino grandi eventi, ringrazio l’Apt Alpe Cimbra per il consueto entusiasmo con cui ospitano e promuovono gli eventi sportivi in tanti appuntamenti. Saluto Paolo Azzi, Presidente della Federazione Italiana Scherma che ringrazio di cuore per la sua presenza qui oggi. Il Trentino promuove lo sport con grande convinzione, in un panorama ricco di discipline ed eventi, mancava la scherma; oggi colmiamo questo vuoto con tanti campioni che quest’anno a Folgaria prepareranno i grandi tornei continentali e mondiali. L’augurio è che possiate apprezzare la nostra ospitalità, le nostre strutture e l’organizzazione che i trentini sanno mettere in campo.

Paolo Azzi, Presidente della Federazione Italiana Scherma ha accolto gli atleti: “È un grande piacere portare in questo territorio, dalla straordinaria tradizione sportiva, uno dei momenti cruciali di preparazione per le nostre squadre Nazionali. Il Trentino offre tutte le condizioni ideali per i nostri atleti, garantendo dal punto di vista strutturale, climatico e di servizi dei ritiri di grande qualità a pochi giorni dagli eventi agonistici più attesi e rilevanti. Ringrazio le istituzioni e tutte le componenti che si sono adoperate per un accordo che ci rende entusiasti e orgogliosi. Stiamo vivendo un anno importantissimo per la scherma italiana, tra i Mondiali in casa e la Qualifica Olimpica che è appena cominciata. Preparare queste competizioni nel miglior modo possibile è determinante e siamo davvero felici di questa soluzione”.

I dettagli del ritiro sono stati forniti dal Segretario generale della Federscherma, Marco Cannella: “Ogni Commissario tecnico convocherà 24 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. L’esigenza di avere gruppi da 12 per ciascuna specialità nasce ovviamente dalla necessità di tenere altissimo il livello dell’allenamento, preparando al contempo sia le gare individuali che a quelle a squadre. Per ciascuna delle tre armi, oltre ai CT, ci saranno otto tecnici di staff, oltre a medici, fisioterapisti e armieri di supporto, per un totale di circa 100 presenze a Folgaria durante la settimana di ritiro. La forza delle nostre Nazionali è sempre stata rappresentata proprio dalla completezza e dalla qualità dell’intera delegazione, composta da figure professioni fondamentali per mettere gli atleti in condizione di prepararsi e rendere al meglio”.