Scherma, Mondiali Milano 2023: spadista ucraino non gareggia con un atleta russo

Lo spadista ucraino Igor Reizlin non si è presentato in pedana per sfidare al primo turno del tabellone al Mondiale di Milano il russo Vadim Anokhin. La decisione ha confermato la linea degli ucraini di non sfidare atleti russi o bielorussi, come anticipato prima della manifestazione. La Russia e la Bielorussia sono state ammesse al Mondiale di Milano con l’Italia che ha recepito le disposizioni Cio e quindi dando l’ok ad atleti neutrali, ma senza inno e bandiera. La Fie, da parte sua, ha seguito le raccomandazioni del Cio di riammettere, in forma individuale, gli atleti russi e bielorussi che non siano a favore dell’invasione russa in Ucraina e non siano appartenenti a forze armate e di polizia.