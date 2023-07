Scherma, Mondiali Milano 2023: Gallo si ferma ai quarti, Curatoli e Samele out agli ottavi

Nella prima giornata che assegna i titoli ai Mondiali 2023 di scherma in corso di svolgimento a Milano gli azzurri della sciabola restano a secco di medaglie. Il migliore della truppa italiana è Michele Gallo che, dopo essersi sbarazzaro di l’egiziano Moataz (15-11), lo statunitense Heathcock (15-12) e il canadese Gordon (15-13), è costretto a fermarsi ai quarti di finale contro l’egiziano Elissy, che si impone con il punteggio di 15-14. La corsa dell’argento olimpico di Tokyo 2020, Luigi Samele, termina agli ottavi di finale contro lo statunitense Dershwitz, che vince nettamente 15-6. In precedenza l’azzurro aveva eliminato lo spagnolo Bravo per 15-13 e il rappresentante del Kuwait Alshamlan per 15-9. Niente da fare anche per Luca Curatoli, che nulla può contro la leggenda ungherese Szilagyi, autore di un 15-12 ai danni dell’azzurro, reduce dalle vittorie su il giapponese Hoshino 15-5 e il tedesco Kindler 15-9. Subito out al primo turno Nuccio, che si arrende per 15-11 al tunisino Ferjani.