Scherma, Mondiali Milano 2023: Federica Isola (spada) e Riccardo Nuccio (sciabola) al tabellone principale

Federica Isola nella spada femminile e Riccardo Nuccio nella sciabola maschile superano le eliminatorie e raggiungono gli altri azzurri qualificati di diritto per il ranking al tabellone principale dei Mondiali di scherma, al via a Milano. Nella spada femminile Federica Isola ha totalizzato 5 vittorie e 1 sconfitta nella fase a gironi, conquistando il pass diretto (senza passare per gli assalti a eliminazione diretta) al tabellone principale di martedì 25. Isola trova al main draw anche Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio, tutte già col pass in tasca per via della posizione tra le “top 16” del ranking internazionale.

Ha motivi per sorridere anche Riccardo Nuccio che nella sciabola maschile h chiuso la fase a gironi con cinque vittorie ed una sconfitta, ma ha dovuto affrontare la fase ad eliminazione diretta per una sola stoccata. Da numero 1 del tabellone preliminare ha avuto un bye nel primo turno e nel match decisivo ha superato con un netto 15-4 l’uzbeko Mamutov. Nuccio va ad aggiungersi così ai compagni Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo. Domani spazio alle fasi preliminari di fioretto femminile (con in pedana Arianna Errigo) e spada maschile (per l’Italia ci sarà Gabriele Cimini).