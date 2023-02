Scherma, Italia sugli scudi: tutti i dodici azzurri della sciabola volano nel main-draw a Varsavia

E’ grande Italia nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile in corso di svolgimento a Varsavia, dove tutti e dodici gli azzurri hanno staccato il pass per il tabellone principale. Oltre a Luca Curatoli e Luigi Samele, automaticamente ammessi per diritto di ranking, raggiungono il main-draw anche Pietro Torre, Giovanni Repetti, Leonardo Dreossi, Dario Cavaliere e Mattia Rea, qualificati grazie alla fase a gironi.

Per quanto riguarda i due turni delle qualificazioni, sono riusciti ad avanzare anche Riccardo Nuccio, che ha sconfitto il tedesco Schneider nel match conclusivo per 15-8, Michele Gallo grazie alla vittoria contro il giapponese Tsubo per 15-11, Luca Fioretto dopo il successo per 15-8 contro l’atleta di Hong Kong Ren, Matteo Neri che ha battuto il cinese Shen per 15-10 e Giacomo Mignuzzi grazie alla vittoria contro il polacco Szczepankik. Nella giornata di domani, sabato 11 febbraio, a partire dalle ore 10 prenderà il via il tabellone principale dei 64, mentre domenica spazio alla competizione a squadre con l’Italia che schiererà il quartetto formato da Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.