Scherma, Grand Prix sciabola Seoul 2024: sette azzurri qualificati al tabellone principale

Sette azzurri avanzano al tabellone principale della prova maschile del GP Fie di sciabola in corso di svolgimento a Seoul, in Corea del Sud. Sette sciabolatori guidati dal ct Nicola Zanotti si sono qualificati al tabellone dei 64 e saranno in gara nella notte italiana tra domenica e lunedì. Oltre ai già ammessi per ranking, vale a dire Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo, hanno staccato il pass per il tabellone principale grazie alla fase a gironi Giovanni Repetti e Mattia Rea.

Dopo aver vinto nei tabelloni principali si sono qualificati anche Matteo Neri, rientrato dopo un lunghissimo stop per infortunio che lo aveva costretto a stare lontano dalle pedane dallo scorso giugno, ed Enrico Berré. Sono usciti al match decisivo Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Pietro Torre e Giacomo Mignuzzi, eliminato già al turno dei 128 Marco Mastrullo. Questa notte (orari italiani) le qualificazioni della sciabola femminile con dieci azzurre in pedana a caccia del pass per il tabellone principale che si dipanerà nella giornata di domenica.