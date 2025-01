Sono nove gli azzurri che si sono qualificati per il tabellone principale della prova Grand Prix di sciabola maschile a Tunisi. Tra le fila della compagine tricolore guidata dal CT Nicola Zanotti, Luca Curantoli e Michele Gallo hanno ottenuto la qualificazione grazie alla posizione nel ranking. Pietro Torre ed Edoardo Cantini hanno conquistato il pass per il tabellone principale dopo un’ottima prestazione nella fase a gironi. Successivamente, Giacomo Mignuzzi, Giovanni Repetti, Mattia Rea e Dario Cavaliere si sono qualificati uscendo vittoriosi dai turni preliminari. La prova di Edoardo Reale si è invece fermata all’ultimo match di giornata, dove ha incontrato il connazionale Repetti. Lorenzo Ottaviani si è fermato al tabellone da 128, mentre Lupo Veccia Scavalli non ha superato la fase a gironi. Gli atleti sono attesi in pedana domani per la terza e ultima giornata di gara. Saranno venti gli italiani impegnati: nove nella prova femminile e undici in quella maschile.

Grand Prix sciabola – Tabellone principale da 64

Torre (ITA) – Dallos (Hun)

Gallo (ITA) – Tsumori (Jpn)

Mastrullo (ITA) – Patrice Jp (Fra)

Repetti (ITA) – Rabb (Hun)

Cavaliere (ITA) – Fotouhi (Iri)

Curatoli (ITA) – Yaman (Tur)

Mignuzzi (ITA) – Pakdaman (Iri)

Cantini (ITA) – Park (Kor)

Rea (ITA) – Yildrim (Tur)

Tabellone preliminare da 64

Mignuzzi (ITA) b. Singh (Ind) 15-11

Repetti (ITA) b. Reale (ITA) 15-3

Rea (ITA) b. Ha (Kor) 15-11

Cavaliere (ITA) b. Do (Kor) 15-10

Mastrullo (ITA) b. Morrill (Usa) 15-14

Tabellone preliminare da 128

Mignuzzi (ITA) b. Kajor (Pol) 15-6

Reale (ITA) b. Chiari (Aut) 15-11

Kostiukov (Ain) b. Ottaviani (ITA) 15-14