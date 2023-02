Scherma, Grand Prix FIE Torino. D’Ubaldi: “Orgoglio per la città e il Piemonte”

La grande scherma internazionale a Torino con il Grand Prix FIE di fioretto maschile e femminile. Dal 10 al 12 febbraio, al Pala Alpitour, avrà luogo l’unica tappa italiana ed europea e primo appuntamento mondiale del calendario Grand Prix Fie 2023, che oltre al capoluogo piemontese include Busan, in Corea, e Shanghai. “La grande scherma torna in pedana a Torino riempiendo di orgoglio la città e il Piemonte”, dicono gli assessori allo Sport di Regione e Comune, Mimmo Carretta e Fabrizio Ricca. “La scherma -aggiunge il generale Mauro D’Ubaldi, comandante della Scuola di Applicazione dell’esercito, dove è stato presentato il Trofeo – custodisce e propone un codice d’onore, una dimensione etica ed estetica, ma allo stesso tempo spirituale, che può essere di esempio per la formazione. Si può passare la vita senza mai salire in pedana, ma non si sa quello che si perde”, conclude.