Scherma, Grand Prix Budapest 2023: sei spadisti nel tabellone principale della gara maschile

Arrivano buone notizie per la scherma italiana da Budapest, dove ha preso il via il Grand Prix di spada con le fasi preliminari della gara maschile. Cinque azzurri hanno infatti raggiunto nel tabellone principale il connazionale Federico Vismara, già ammesso per diritto di ranking. I primi a staccare il pass per i migliori 64 sono stati Gabriele Cimini (sei vittorie e zero sconfitte) e Giulio Gaetani (cinque vittorie e una sconfitta), a cui è bastata la fase a gironi. Hanno invece avuto bisogno dei tabelloni preliminari Valerio Cuomo, Enrico Piatti e Filippo Armaleo.

Niente da fare invece per Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Giacomo Paolini, sconfitti al turno decisivo e per Enrico Garozzo, Luca Diliberto e Gianpaolo Buzzacchino, eliminati al turno precedente. Nella giornata di sabato 11 marzo, sarà il turno delle fasi preliminari della gara femminile, con tante azzurre che tenteranno di qualificarsi per il main draw, dove sono già ammesse per diritto di ranking Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola. Nell’ultima giornata del weekend, invece, spazio ai tabelloni principali maschili e femminili.