Scherma, Gran Prix Fie di sciabola: a Tunisi nove azzurri qualificati nel tabellone principale

Sono nove gli azzurri del CT Nicola Zanotti che hanno staccato il pass per il tabellone principale del Grand Prix Fie di sciabola maschile a Tunisi, che domani vedrà l’assegnazione delle medaglie. Per ranking erano già ammessi al tabellone principale di diritto Luigi Samele, Michele Gallo e Luca Curatoli. A loro si aggiungono anche Mattia Rea e Giovanni Repetti, autori di un girone perfetto, con sei vittorie in altrettanti incontri. Grazie ai successi nel tabellone preliminare ad eliminazione diretta, poi, hanno conquistato la qualificazione anche Pietro Torre, Dario Cavaliere, Enrico Berrè e Lorenzo Ottaviani. Out nel match decisivo invece Marco Mastrullo e Riccardo Nuccio. Nel turno dei 128 stop per Francesco Bonsanto.