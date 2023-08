Scherma, Di Veroli vince la Coppa del Mondo 2022/2023 di spada. Trionfano anche le fiorettiste

Dopo l’argento iridato individuale ai Mondiali di Milano, Davide Di Veroli si lascia alle spalle gli ungheresi Koch e Siklosi e fa sua anche la Coppa del Mondo di spada maschile 2022/2023, a 12 anni di distanza dall’ultima volta azzurra targata Paolo Pizzo. Posizione di vertice anche per le squadre. A partire dal Dream Team di fioretto femminile, campione mondiale e d’Europa. Le azzurre dominano pure la Coppa del Mondo, mentre sono terzi i fiorettisti. Gli spadisti concludono al secondo posto nel Ranking stagionale, mentre le spadiste chiudono in terza posizione. Nella sciabola doppio quarto posto per l’Italia sia con gli uomini che con le donne. Tornando all’individuale, nella spada maschile c’è il sesto e il settimo posto rispettivamente per Valerio Cuomo e Federico Vismara, mentre anche tra le spadiste (vittoria della francese Marie Florence Candassamy) sono ben tre le azzurre tra le migliori al mondo: settima la vicecampionessa mondiale Alberta Santuccio, decima la medaglia di bronzo iridata Mara Navarria e undicesima Rossella Fiamingo.

Nel fioretto maschile arriva il terzo posto del neo campione mondiale di fioretto maschile Tommaso Marini. Nella classifica finale dei fiorettisti, vinta dallo statunitense Alexander Massialas, è ottavo Alessio Foconi, nono il campione europeo Filippo Macchi e undicesimo Daniele Garozzo. La statunitense Lee Kiefer conquista invece la Coppa di fioretto femminile, davanti alla campionessa mondiale Alice Volpi e alla campionessa europea Martina Batini, quarta l’argento continentale e bronzo iridato Martina Favaretto. Decima Francesca Palumbo, Erica Cipressa è diciannovesima, mentre la neo mamma d’argento al Campionato del Mondo, Arianna Errigo è ventiduesima. Nella sciabola chiude quinto Gigi Samele. Ottavo Michele Gallo e undicesimo Luca Curatoli, mentre al femminile la Coppa va alla francese Sara Balzer, con due azzurre tra le migliori 15: il bronzo europeo Martina Criscio è ottava, più indietro Michela Battiston, quindicesima.