Scherma, Di Veroli: “Il segreto è apprendere da ogni esperienza. A Parigi ci penso, ma non mi influenza”

Scherma protagonista nella serata finale degli “Italian Sportrait Awards 2024”, che ha visto tra i premiati anche lo spadista argento individuale mondiale (e vincitore della Coppa del Mondo), Davide Di Veroli, eletto “Atleta Uomo rivelazione”. “Se mi sento una rivelazione o una certezza? Una domanda da un milione di dollari (ride, ndr) – esordisce in un’intervista a Sportface.it -. Ho 22 anni, sono molto giovane e cerco sempre di apprendere e migliorare da ogni singola esperienza. Penso che sia il segreto per le giovani promesse e i veterani”. C’è spazio per un bilancio sulle prime cinque tappe di Coppa del Mondo: “Le abbiamo preparate al meglio – aggiunge Di Veroli, candidato anche nella sezione “Top Team Uomini” con la squadra di spada maschile, medaglia d’oro al Mondiale di Milano-, i risultati non sono stati quelli che speravamo però bisogna metterlo in conto, considerando che la scorsa stagione, che si è conclusa nel migliore dei modi, era iniziata nettamente peggio. Non si può stare sempre al vertice, bisogna accettare queste gare e questi periodi di passaggio”. Nell’anno olimpico i pensieri a Parigi 2024 non mancano: “Se devo essere sincero, penso spesso alla gara dell’Olimpiade, però non credo che influenzi il mio pensiero, il mio stato d’animo e il singolo evento momentaneo. Una disciplina che vorrei vedere in Francia dopo i miei impegni? Sicuramente una gara molto suggestiva è quella dei 100m, che ho avuto il piacere di vedere ad un Golden Gala di qualche anno fa e sono rimasto a bocca aperta: la progressione è un qualcosa alla quale non siamo abituati, nonostante la scherma non sia uno sport statico. È un qualcosa che mi affascina e spero di assistere a quella gara”, conclude Di Veroli.