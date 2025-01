L’Atalanta soffre, ma riesce dopo novanta minuti più recupero di lotta a tornare alla vittoria in Serie A grazie al 2-1 nei confronti del Como. Reduci tra tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro uscite di campionato, gli uomini di Gasperini vanno sotto anche oggi al Sinigaglia dopo il gol di Paz, ma nel secondo tempo riescono a ribaltare il risultato, conquistando così tre punti fondamentali in attesa dei risultati di Napoli e Inter. La formazione orobica sale a quota 46, mentre resta a quota 22 la compagine allenata da Cesc Fabregas.

GRAN PRIMO TEMPO DEL COMO

I padroni di casa partono a tutta, tenendo bene il campo e mettendo in grossa difficoltà durante la prima mezz’ora un’Atalanta che fatica a creare le sue solite trame di gioco. Il pressing attuato dalla squadra di Fabregas funziona e proprio al trentesimo giro d’orologio porta al gol che sblocca il risultato. Ci pensa, con la sua quinta rete stagionale, il solito Nico Paz, che trova un sinistro preciso e potente a battere Carnesecchi sull’assist di Fadera. Ancora il trequartista di proprietà del Real Madrid crea il panico nella metà campo avversaria qualche minuto dopo, ma all’intervallo si va sull’1-0.

POI CI PENSA IL SOLITO RETEGUI

Gasperini, decisamente insoddisfatto della prestazione dei suoi, prova a correre ai ripari e si ripresenta in campo con De Keteelaere e Bellanova al posto di De Roon e Zappacosta, ma è ancora il Como che va in un paio di occasioni vicina al raddoppio prima con Paz e poi con Perrone dal limite dell’area di rigore. Entra anche Brescianini nel frattempo e proprio l’ex Frosinone è l’assistman in occasione del gol di Retegui, che alla prima occasione utile del match trova il pari al 57′. Passano meno di quindici minuti, cambia il piede utilizzato per andare alla conclusione, ma non cambia l’epilogo: altro gol del centravanti dell’Atalanta, che ribalta il risultato.

I TOP DELLA PARTITA

IMPRESCINDIBILE – Mateo Retegui 7.5 – Il bomber della Nazionale vuole la classifica dei capocannonieri, ma soprattutto vuole trascinare l’Atalanta. Il solito marchio di fabbrica: due palloni toccati, due gol nei primi settenta minuti.

DETERMINANTE – Marco Brescianini 7 – Entra al 56′ e pochi secondi dopo già fornisce il primo assist di giornata per Retegui. Passano quindici minuti ed è ancora lui a fornire il passaggio decisivo per il gol che vale i tre punti.

ILLUMINANTE – Nico Paz 7 – Non lo scopriamo certo oggi il talento del gioellino del Como. Si mette la squadra sulle spalle dal primo minuto e di fatto ogni azione pericolosa dei suoi, dal primo all’ultimo giro d’orologio, nasce dai suoi piedi.

I FLOP

Un ritorno in campo difficile in questi primi mesi per Scalvini, anche oggi di certo non tra i migliori della squadra di Gasperini. Ci sta dopo il lungo stop per infortunio, ma l’Atalanta avrebbe forse bisogno di un ulteriore innesto nelle rotazioni difensive data l’assenza di Kossounou. Samardzic ad oggi sembra avere più impatto quando entra dalla panchina, mentre fatica di più quando il tecnico gli regala la maglia da titolare.

IL TABELLINO

COMO (3-4-2-1): Butez 6; Dossena 5.5, Kempf 5 (29’st Belotti sv), Moreno 6 (26’pt Jack 5.5); Engelhardt 5.5, Perrone 6 (23’st Caqueret 6), Da Cunha 5.5, Fadera 6.5; Diao 5.5, Nico Paz 7; Strefezza 6 (23’st Cutrone 6). In panchina: Audero, Reina, Kone, Iovine, Belotti, Braunoder, Chinetti, Verdi, Lesjak. Allenatore: Fabregas 6.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Scalvini 5.5 (10’st Brescianini 7), Djimsiti 6.5, Kolasinac 6; Cuadrado 5.5 (10’st Ruggeri 6), de Roon 6 (1’st De Ketelaere 6.5), Ederson 6.5, Zappacosta 5.5 (1’st Bellanova 6.5); Samardzic 5.5; Retegui 7.5, Lookman 6 (33’st Toloi sv). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Pasalic, Zaniolo, Palestra. Allenatore: Gasperini 7.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 5.5

RETI: 30’pt Nico Paz; 11′ e 25’st Retegui.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Lookman, Fellipe Jack, Brescianini, Samardzic, Cutrone. Angoli: 5-4 per l’Atalanta. Recupero: 2′; 4′