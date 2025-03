Guillaume Bianchi trionfa nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile in scena al Cairo. L’azzurro ha ottenuto il successo piegando per 15-12 il ceco Alexander Chopenitch. Il cammino verso la vittoria è iniziato con la vittoria per 15-12 contro l’atleta di Hong Kong Choi. Bianchi ha piegato anche l’inglese Jaimie Cook per un dominante 15-1. Successivamente, l’azzurro è sceso in pedana contro il coreano Im, vincendo 15-6. Trionfo anche contro Daniel Dosa dall’Ungheria, in un assalto terminato 15-7. Il pass per la finale è stato conquistato contro lo statunitense Gerek Meinhardt per 15-3.

Tommaso Marini fa strada, arrivando ai quarti di finale. L’azzurro piega l’atleta neutrale Kerik, per poi vincere contro Borodachev. Marini ha la meglio anche contro l’egiziano Tolba, per poi essere fermato dal coreano Youn. Giulio Lombardi si è fermato al secondo turno, superando il francese Chastanet ma perdendo contro lo statunitense Itkin. Cammino simile per Damiano Di Veroli, che ha battuto il transalpino Spichiger, per poi venire fermato dal coreano Kim. Filippo Macchi batte il cinese Liu e supera l’inglese Williams prima di essere fermato a Youn. Stop al primo turno per Edoardo Luperi, Alessio Foconi e Davide Filippi.

COPPA DEL MONDO FEMMINILE – ARGENTO PER BATINI

Nella gara femminile, Martina Batini sfiora il successo, cedendo in finale alla canadese Eleanor Harvey per 15-12. L’azzurra ha iniziato il proprio percorso con un 15-8 rimediato contro la spagnola Ariadna Castro. Batini si è imposta anche nell’assalto successivo, che l’ha vista in pedana contro la coreana Soeun Sim. Il successo, ottenuto per 15-13, le ha permesso di sfidare la tedesca Anne Kleibrink, che ha battuto per 15-13. I quarti di finale si sono rivelati essere un derby italiano: Batini ha infatti incontrato la connazionale Aurora Grandis, vincendo per 15-9. L’azzurra ha poi ottenuto il pass per la finale piegando la francese Eva Lacheray per 15-12.

Stop in semifinale per Martina Favaretto. L’azzurra, vincitrice contro l’ungherese Badar per 15-6, la statunitense Devore con 15-9 e la nipponica Ueno con 14-10, è stata fermata da Harvey. La canadese è riuscita a spuntarla per 15-10. Anna Cristino ha superato la cinese Huang e le due giapponesi Takeyama e Miyawaki, prima di essere sconfitta proprio da Harvey. Destino simile per Elena Tangherlini, anche lei eliminata dalla canadese. L’azzurra ha ottenuto i successi contro la giapponese Iwamoto e l’ucraina Myroniuk prima di essere battuta. Francesca Palumbo e Carlotta Ferrari si sono incontrate al primo turno, con il successo della prima, poi fermata proprio da Harvey. Arianna Errigo non è andata oltre il secondo turno, battendo la francese Bonny ma perdendo contro la giapponese Azuma. Aurora Grandis ha avuto la meglio sulla rumena Calugareanu, sull’ungherese Pasztor e su Azuma, prima di incontrare Batini. Camilla Mancini ha vinto contro la francese Ranvier, trovando il successo anche contro l’atleta neutrale Pienushkina. E’ stata poi fermata dalla transalpina Lacheray. Alice Volpi, Martina Sinigalia e Irene Bertini si sono fermate al primo turno.