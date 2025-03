Un sabato certamente da ricordare per l’Italia del judo e in particolare per la famiglia Esposito. Nel Grand Prix Upper Austria 2025 in corso a Linz arriva un duplice successo ad opera di Giovanni nei -73kg e del fratello maggiore Antonio nei -81kg. Il primo in ordine cronologico a trionfare è stato il 27enne Giovanni, che nelle fasi finali del torneo si è trasformato in un “killer” di ungheresi: prima in semifinale Aron Szabo, poi nell’atto conclusivo Daniel Szegedi. In precedenza il judoka azzurro aveva eliminto anche l’uzbeko Mardon Ravshanov nei quarti, il moldavo Denis Vieru negli ottavi e all’esordio il francese Eliot Preve.

Poi è toccato al veterano, al fratello maggiore Antonio, già quinto lo scorso anno nella steeessa categoria di peso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Giornata che era iniziata con un bye all’esordio e poi con le vittorie ai danni dell’olandese Koen Heg, dell’austriaco Issa Naschcho, del nipponico Joji Togo nei quarti e dello svizzero Aurelien Bonferroni in semifinale. Poi nel match clou la vittoria ai danni di Murodjon Yuldoshev. Un paio di vittorie anche per l’altro azzurro Bright Maddaloni Nosa, che ha battuto il tedesco Vladimir Stark e l’ucraino Mykhailo Svidrak prima di arrendersi negli ottavi all’uzbeko poi sconfitto da Esposito in finale.

Ottavi di finale per Carlotta Avanzato nei -63kg

Poche soddisfazioni in campo femminile, nelle categorie fino ai 63 e 70 kg in gara quest’oggi. Nei -63kg si è fermata agli ottavi di finale Carlotta Avanzato, che dopo aver sconfitto all’esordio la cilena Marcela Alfaro, si è poi arresa alla kosovara Laura Fazliu; stop all’esordio per l’altra nostra portacolori Flavia Favorini, che dopo cinque minuti equilibrati di contesa è stata sconfitta dalla canadese Laurence Biron. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la slovena Kaja Kaizer in finale contro la nipponica So Morichika. Nei -70 kg – vinti dall’australiana Aoife Coughlan sulla svedese Ida Eriksson – non c’era invece nessuna azzurra al via. Domani ultima giornata di incontri con ancora cinque categorie in programma: protagonisti gli uomin nei -90kg, -100kg, +100kg e le donne nei -78kg e +78kg.