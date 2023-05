Scherma, Coppa del Mondo: gli azzurri per la Qualifica Olimpica a Shanghai, Istanbul e Fujairah

Si avvicina un weekend intenso per la scherma italiana, con le gare di Coppa del Mondo di spada e fioretto valide per le qualificazioni ai Giochi di Parigi 2024. A Shangai scenderanno in pedana la gara individuale maschile e femminile di fioretto, mentre la Coppa del Mondo di spada includerà anche il tabellone a squadre e si disputerà a Istanbul per gli spadisti e a Fujairah per le spadiste. In totale, saranno 48 gli atleti tricolore impegnati nelle competizioni.

Il CT Stefano Cerioni ha convocato, per la Coppa del Mondo di fioretto femminile, Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, alle quali si uniscono le autorizzate Giulia Amore, Matilde Calvanese, Anna Cristino, Camilla Mancini, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. La gara maschile invece vedrà scendere in pedana Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini, con loro gli autorizzati Giorgio Avola, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli.

A Instanbul, il CT Dario Chiadò ha convocato Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Federico Vismara, e gli autorizzati Filippo Armaleo, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti. Domenica poi si terrà la competizione a squadre, con Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara a rappresentare l’Italia.

Infine, a Fujairah, saranno impegnate nella gara di spada femminile Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi, alle quali si uniscono le autorizzate Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Alessia Pizzini e Gaia Traditi. Domenica Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio parteciperanno anche alla gara a squadre.