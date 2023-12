Scherma, Coppa del Mondo: arriva l’argento a Vancouver, spada maschile azzurra a Parigi 2024

Niente vittoria in Canada, ma la spada maschile azzurra vola a Parigi 2024. La formazione italiana – che rispetto all’oro di Milano schiera Valerio Cuomo al posto dell’indisponibile Gabriele Cimini con i soliti Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli – si accontenta dell’argento dopo la sconfitta col Giappone in finale (32-27), ma si conferma in vetta al Ranking di Qualifica Olimpica a due gare dal termine. Nel percorso verso la finale l’Italia ha superato l’Australia per 45-27, per poi ripetersi per 35-30 contro la Polonia. Nei quarti a cedere il passo agli azzurri è stata la Repubblica Ceca, battuta 37-35, mentre in semifinale il Venezuela si è arresa sul 44-36. Nella finale i giapponesi, campioni olimpici in carica, salgono sul +6 nel quarto assalto, ma Di Veroli riesce a ricucire sul -3 e dà il via al tentativo di rimonta italiana. Alla fine però, nell’ultima frazione, è Kano Koki a piazzare l’allungo decisivo che chiude la contesa sul 32-27. Un percorso che comunque consente agli azzurri di ipotecare l’ammissione ai Giochi 2024.

Più rimpianti invece per la squadra femminile che in Canada non va oltre il quinto posto. Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi agli ottavi di finale hanno superato 38-24 il Giappone. Lo stop è arrivato ai quarti contro l’Ucraina, che riesce a spuntarla per 43-38. Nel tabellone dei piazzamenti, la squadra azzurra ha sconfitto prima la Francia (38-29) e poi l’Ungheria (42-27), chiudendo così in quinta posizione nella gara vinta dall’Estonia davanti agli Stati Uniti, con l’Ucraina bronzo e la Corea quarta.