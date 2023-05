Scherma, Coppa del Mondo Spada Istanbul 2023: gli azzurri si fermano agli ottavi di finale

di Mattia Zucchiatti 24

L’Italia di spada maschile non va oltre gli ottavi di finale nella prova a squadre di Coppa del Mondo a Istanbul. Il quartetto composto da Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara nel turno da 32 ha superato la squadra del Belgio con il punteggio di 45-29. Negli ottavi di finale gli azzurri sono stati battuti dal Kazakistan per 45-31 e si sono dovuti così accontentare del tabellone dei piazzamenti fino al 9° posto. Niente bis quindi sul podio per Davide Di Veroli che ieri aveva conquistato il bronzo nella prova individuale.