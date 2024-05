Scherma, Coppa del mondo spada Fujairah 2024: splendido terzo posto per Alberta Santuccio

Gran podio di Alberta Santuccio nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile in corso di svolgimento a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, in quello che è l’ultimo appuntamento prima di Europei di scherma e Olimpiadi di Parigi 2024. La schermitrice catanese, vicecampionessa iridata in carica, negli UAE ha messo in mostra una grande performance in pedana, chiudendo con il terzo posto come due mesi fa a Nanchino e raggiungendo l’ottavo podio in carriera nel circuito principale. Si è fermata invece agli ottavi l’altra azzurra Rossella Fiamingo, che ha poi chiuso in dodicesima posizione.

Santuccio è partita con una vittoria, agevole, contro l’egiziana Gaber per 15-1, poi la siciliana ha battuto in un derby tutto italiano Nicol Foietta, con un tesissimo 15-14. Fiamingo nel frattempo avanzava battendo prima la cinese Qu e poi l’estone Lehis. Negli ottavi di finale le due spadiste concittadine hanno trovato risultati opposti: Santuccio ha battuto l’atleta neutrale Bekmurzova con il punteggio di 15-13, Fiamingo ha ceduto 15-9 all’ucraina Kharkova, poi battuta dalla Santuccio per 15-7. In semifinale, infine, la 29enne poliziotta etnea si è arresa sul 15-8 a Man Wai Kong (Hong Kong), che ha poi vinto l’oro. Venendo alle altre italiane oggi in pedana: diciannovesima Federica Isola, ventisettesima Nicol Foietta, trentaquattresima Giulia Rizzi, trentacinquesima Mara Navarria, quarantacinquesima Roberta Marzani e cinquantaseiesima Alessandra Bozza. Domani prova a squadre a chiudere il weekend mediorientale.