Michele Gallo brilla a Padova, ottenendo la medaglia d’argento al ‘Trofeo Luxardo’ di Padova. Sulle pedane venete va in scena la 66esima edizione della Coppa del Mondo di sciabola maschile, quest’anno andata nelle mani del francese Jean-Philippe Patrice. Gallo, qui vincitore nel 2023, torna sul podio dopo un anno di digiuno e lo fa salendo sul secondo gradino. Il carabiniere salernitano ottiene il suo terzo podio in Coppa del Mondo, al termine di un percorso ricco di ottime prestazioni.

L’azzurro ha debuttato contro il tedesco Schenkel, vincendo 15-5. Successivamente, ha superato per 15-10 l’uzbeko Kodirov. Gallo l’ha spuntata anche agli ottavi, imponendosi 15-9 su Garrigue, successo che gli ha consentito di entrare in top 8. Sulla pedana principale della Kione Arena, l’atleta italiano ha piegato il cinese Shen al termine di una sfida equilibrata e terminata 15-13. Ancor più mozzafiato è stato l’incontro con il coreano Sanguk Oh, deciso solo dall’ultima stoccata. La semifinale è terminata sul 15-14, staccando il pass per la sfida contro Jean-Philippe Patrice. Gallo ha pagato un avvio negativo, con l’incontro che è finito 15-10.

“È una grande gioia tornare sul podio di questa gara stupenda per tutti gli sciabolatori del mondo e in particolare per noi italiani. Mi sentivo bene e in tutti gli assalti, in particolare nella semifinale contro Oh, mi sono divertito moltissimo a tirare. L’appuntamento con Padova ora è per domani: teniamo moltissimo alla gara a squadra. E poi l’anno prossimo per puntare a qualcosa d’importante visto che la Kione Arena mi emoziona tantissimo”, le parole di Michele Gallo.

Tra gli altri italiani in gara, Luca Curatoli conclude ai piedi del podio, lasciando il palazzetto con una quinta posizione. Gigi Samele si ferma ai sedicesimi e termina 18esimo in classifica, mentre Leonardo Dreossi è 24esimo, Pietro Torre 25esimo e Dario Cavaliere 31esimo. Stop al turno precedente per Edoardo Cantini 44esimo, Giacomo Mignizzi 52esimo, Daniele Franciosa 55esimo ed Edoardo Reale 63esimo.

Finale

Patrice (Fra) b. Gallo (ITA) 15-10

Semifinali

Gallo (ITA) b. Oh (Kor) 15-14

Patrice (Fra) b. Elsissy (Egy) 15-12

Quarti di finale

Gallo (ITA) b. Shen (Chn) 15-13

Elsissy (Egy) b. Curatoli (ITA) 15-13

Ottavi di finale

Gallo (ITA) b. Garrigue (Fra) 15-9

Curatoli (ITA) b. Teodosiu (Rou) 15-12

Tabellone da 32

Oh (Kor) b. Dreossi (ITA) 15-7

Gemesi (Hun) b. Cavaliere (ITA) 15-14

Gallo (ITA) b. Kodirov (Uzb) 15-10

Curatoli (ITA) b. Abdazov (Uzb) 15-13

Pianfetti (Fra) b. Samele (ITA) 15-8

Patrice (Fra) b. Torre (ITA) 15-13

Tabellone da 64

Dreossi (ITA) b. Cantini (ITA) 15-12

Cavaliere (ITA) b. Rabb (Hun) 15-13

Gallo (ITA) b. Schenkel (Ger) 15-5

Szabo (Ger) b. Franciosa (ITA) 15-11

Curatoli (ITA) b. Mueller (Ger) 15-4

Samele (ITA) b. Romero (Ven) 15-6

Arfa (Can) b. Mignuzzi (ITA) 15-13

Torre (ITA) b. Bohovin (Ukr) 15-14

Patrice S. (Fra) b. Reale (ITA) 15-7

Coppa del Mondo di sciabola femminile

Nove atlete italiane hanno trovato la qualificazione al tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile in scena a Heraklion. Michela Battiston risultava già ammessa al tabellone da 64 per diritto di ranking ed è stata presto affiancata da Martina Criscio, Michela Landi, Carlotta Fusetti e Mariella Viale, autrici di un’ottima fase a gironi. I tabelloni preliminari hanno consegnato i pass di accesso alla fase successiva ad Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Claudia Rotili. Stop nell’ultimo match odierno, invece, per Manuela Spica e Benedetta Fusetti, mentre Maria Clementina Polli è uscita nel turno precedente. Le medaglie individuali verranno consegnate nella giornata di domani.

Tabellone principale da 64 (domani)

Viale (ITA) – Mouroux (Fra)

Di Carlo (ITA) – Dayibekova (Uzb)

Landi (ITA) – Kaneko (Jpn)

Battiston (ITA) – Clapier (Fra)

Criscio (ITA) – Fu (Chn)

Mormile (ITA) – Erbil (Tur)

Passaro (ITA) – Chen (Chn)

Rotili (ITA) – Komashchuk (Ukr)

Fusetti C. (ITA) – Espinosa Veloso (Arg)

Tabellone preliminare da 64

Passaro (ITA) b. Sobal (Ain) 15-13

Clapier (Fra) b. Spica (ITA) 15-12

Di Carlo (ITA) b. Graudins (Ger) 15-9

Mormile (ITA) b. Greenbaum (Usa) 15-12

Rotili (ITA) b. Dospay (Kaz) 15-14

Karimova (Aze) b. Fusetti B. (ITA) 15-9

Tabellone preliminare da 128

Fusetti B. (ITA) b. Kobzeva (Ain) 15-12

Passaro (ITA) b. Sezille (Gbr) 15-14

Di Carlo (ITA) b. Tanzmeister (Aut) 15-8

Mormile (ITA) b. Gallardo (Esp) 15-11

Fu (Chn) b. Polli (ITA) 15-7

Fase a gironi

Martina Criscio: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Michela Landi: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Carlotta Fusetti: cinque vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Mariella Viale: cinque vittorie, una sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Claudia Rotili: cinque vittorie, una sconfitta

Manuela Spica: cinque vittorie, una sconfitta

Eloisa Passaro: quattro vittorie, due sconfitte

Alessia Di Carlo: quattro vittorie, due sconfitte

Chiara Mormile: quattro vittorie, due sconfitte

Carlotta Fusetti: quattro vittorie, due sconfitte

Maria Clementina Polli: due vittorie, quattro sconfitte

Coppa del Mondo di fioretto maschile

Sono otto gli azzurri qualificati per il tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile, ospitata dal Cairo. Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi risultavano già ammessi alla fase successiva per diritto di ranking. A loro si sono uniti Damiano Di Veroli e Giulio Lombardi, protagonisti di un’ottima fase a gironi. I tabelloni preliminari hanno invece consentito la qualificazione a Edoardo Luperi e Davide Filippi. Niente da fare Federico Pistorio, Tommaso Martini e Alessio Di Tommaso, fermi all’ultimo match. Nel turno precedente, era uscito Giuseppe Franzoni.

Tabellone principale da 64 (domani)

Lombardi (ITA) – Chastanet (Fra)

Luperi (ITA) – Dosa (Hun)

Bianchi (ITA) – Choi (Hkg)

Di Veroli (ITA) – Spichiger (Fra)

Filippi (ITA) – Pauty (Fra)

Marini (ITA) – Kerik (Ain)

Macchi (ITA) – Liu (Chn)

Foconi (ITA) – Sido (Fra)

Tabellone preliminare da 64

Savin (Fra) b. Pistorio (ITA) 15-8

Luperi (ITA) b. An (Kor) 15-5

Gassner (Ger) b. Martini (ITA) 15-11

Filippi (ITA) b. Bird (Gbr) 15-9

Puziankov (Ain) b. Di Tommaso (ITA) 15-12

Tabellone preliminare da 128

Pistorio (ITA) b. Pacholczyk (Pol) 15-8

Luperi (ITA) b. Diestelkamp (Ger) 15-6

Martini (ITA) b. Gao (Chn) 15-9

Faul (Ger) b. Franzoni (ITA) 15-10

Filippi (ITA) b. Mader (Fra) 15-9

Di Tommaso (ITA) b. Penman (Gbr) 15-6