Il judo internazionale si raduna in Europa per il Gran Premio dell’Alta Austria 2025, che ha aperto le danze oggi, 7 marzo. Tra gli azzurri, è Biagio D’Angelo a ottenere il miglior piazzamento. L’atleta italiano, in gara nei 60 kg, ha ottenuto due successi nel corso della giornata. La prima vittoria è arrivata contro il rumeno Matei, mentre il secondo successo è stato collezionato contro l’ucraino Khalmatov. Il percorso di D’Angelo si è poi fermato con la sfida che lo ha visto contrapposto al giapponese Adachi. Meno fortuna invece per Assunta Scutto, grande attesa dei 48 kg. La numero tre al mondo non ha superato il primo incontro, arrenendosi alla nipponica Sachiyo Yoshino, che nel proprio palmares vanta un argento mondiale juniores. Nei 66 kg, Elios Manzi si ferma agli ottavi. L’azzurro viene battuto dal giapponese Kentoku. Nella stessa categoria, Francesco Cargnelutti non ha miglior fortuna. Ylenia Monaco, nei 52 kg, non raggiunge i quarti, così come Giulia Caggiano e Giulia Carnà nei 57 kg.

I RISULTATI DELLE GARE

Nella categoria 48 kg, la vittoria è andata alla kazaka Abiba Abuzhakynova, che ha avuto la meglio sulla nipponica Sachiyo Yoshino, vincente contro Scutto. Terzo posto condiviso da Laziza Haydarova dall’Uzbekistan e Laziza Haydarova sotto bandiera statunitense. Nei 60 kg, il Giappone firma la doppietta. E’ Yamato Fukuda a ottenere il metallo più ambito, mentre Yusei Adachi conclude in seconda piazza. Il podio è completato dalle due medaglie di bronzo di Michel Augusto e di Luis Barroso Lopez. La Terra del Sol Levante festeggia anche nei 52 kg, in cui è Iroha Oi a vincere sulla kosovara Dristia Krasniqi. Bronzo condiviso per la spagnola Ariane Toro Soler e per la tedesca Mascha Ballhaus.

Nei 66 kg, è il brasiliano Ronald Lima ad aggiudicarsi la vittoria. Il secondo e il terzo posto sono giapponesi, con Shuntaro Fukuchi a precedere il connazionale Kairi Kentoku. La seconda medaglia di bronzo è andata all’israeliano Guy Gutman. Infine, chiude la giornata la prova dei 57 kg, con la vittoria di Seija Ballhaus. Seconda piazza per Nika Tomc, mentre i due bronzi vengono indossate da Shannon Van de Meeberg dall’Olanda e Mariana Esteves della Guinea.

Risultati finali (-48 kg)

1. ABUZHAKYNOVA Abiba ( KAZ )

2. YOSHINO Sachiyo ( JAP)

3. HAYDAROVA Laziza ( UZB )

3. LABORDE Maria Celia (USA)

5. GERSJES Ambra ( NED )

5. ISHT Sarah ( GER )

7. VARGAS LEY Mary Dee ( CHI )

7. SPRINGER Jacqueline ( AUT )

Risultati finali (-60 kg)

1. FUKUDA Yamato (JAP)

2. ADACHI Yusei ( JAP )

3. AUGUSTO Michel ( BRA )

3. BARROSO LOPEZ Luis ( ESP )

5. CARONTE Jonathan ( CUB )

5. YANG Jonathan ( USA )

7. GARRIGOS Francisco ( ESP )

7. D’ANGELO Biagio ( ITA )

Risultati finali (-52 kg)

1. OI Iroha ( JAP )

2. Distria KRASNIQI ( KOS )

3. TORO SOLER Ariane ( ESP )

3. BALLHAUS Mascha ( GER )

5. VAN KREVEL Naomi ( NED )

5. PUPP Reka ( UNG )

7. NISAVIC Nikolina ( SRB )

7. GYERTYAS Roza ( UNG )

Risultati finali (-66 kg)

1. LIMA Ronald ( BRA )

2. FUKUCHI Shuntaro ( JAP )

3. KENTOKU Kairi ( JAP )

3. Ragazzo GUTMAN ( ISR )

5. KUNZE Nicolas ( GER )

5. NOZADZE Temur ( GEO )

7. NURKOVIC Jusuf ( MNE )

7. BARATOV Dilshodbek ( UZB )

Risultati finali (-57 kg)

1. BALLHAUS Seija (GER)

2. TOMC Nika (SLO)

3. VAN DE MEEBERG Shannon (NED)

3. ESTEVES Mariana (GUI)

5. GARCIA MARTIN Marta (ESP)

5. HONDA Riko (JPN)

7. HIDEN Verena (AUT)

7. WILSON CLARET Malin (ESP)