Scherma, Coppa del mondo sciabola Madrid 2024: super Matteo Neri, podio dopo un anno di stop

Un anno dopo l’infortunio al ginocchio, Matteo Neri torna sul podio in Coppa del mondo di sciabola maschile. Lo fa nella tappa di Madrid, dove l’azzurro, che un anno fa si era fatto male restando fermo fino allo scorso Grand Prix in Corea, si riprende con gli interessi quanto perso e per la seconda volta in carriera nel massimo circuito sale sul podio. Terzo posto per il venticinquenne bolognese, che dà spettacolo sulle pedane iberiche e mette alle spalle quella brutta giornata di Cracovia. Il suo calvario si chiude oggi: Neri ha dovuto affrontare l’intervento chirurgico, la fisioterapia, la graduale ripresa delle attività, poi è riuscito a tornare agli ordini del ct Zanotti e nella capitale spagnola è arrivato fino al bronzo nel circuito iridato. Bene anche Michele Gallo, che nel giorno del suo compleanno si è fermato in undicesima posizione.

Neri, partito dai preliminari, ha battuto il tedesco Szabo, poi nel derby azzurro ha avuto la meglio di Pietro Torre all’ultima stoccata per 15-14, quindi lo scontro agli ottavi con Bonah, un altro tedesco, brillantemente superato. Ai quarti avrebbe potuto sfidare lo stesso Gallo, che però dopo aver battuto il polacco Denkiewicz e lo statunitense Heatchcock, si è arreso all’egiziano Elsissy, battuto da Neri che ha così raggiunto il secondo podio in CdM dopo quello di tredici mesi fa a Seoul. Il classe 1999 ha perso all’ultima stoccata in semifinale contro il coreano Ha, che ha poi chiuso al secondo posto alle spalle del francese Patrice. Per quanto riguarda gli altri azzurri, 21° Giacomo Mignuzzi, 23° Dario Cavaliere e 27° Pietro Torre, fuori ancora prima altri big azzurri come Luigi Samele (36°), Luca Curatoli (38°), Enrico Berrè (39°) e Lorenzo Ottaviani (40°). Domani ultima giornata sulle pedane di Madrid con la competizione a squadre: l’Italia schiererà Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.