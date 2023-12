Scherma, Coppa del Mondo fioretto maschile Tokyo 2023: Luperi di bronzo, quarti di finale per Marini al rientro

Arriva un bronzo da chi meno te lo aspetti, probabilmente, nella prova di fioretto maschile di Coppa del Mondo a Tokyo. A salire sul terzo gradino del podio, difendendo i colori dell’Italia, è Edoardo Luperi, che torna a medaglia a quasi due anni di distanza dall’ultima volta, quando conquistò l’argento nel gennaio 2022 a Parigi.

Il livornese della Fiamme Oro, proveniente dalle qualificazione, ha dovuto sconfiggere un compagno di Nazionale dietro l’altro, partendo da Martini, per proseguire con Focoi, Macchi e Bianchi. Poi, in semifinale, lo stop per 15-13 contro l’egiziano Hamza. Successo finale nella gara, il decimo in carriera tra Coppa del Mondo e Grand Prix, per lo statunitense Alexander Massialas. Per quanto riguarda gli altri azzurri, buon piazzamento nei quarti di finale per il campione iridato Tommaso Marini, che era al rientro dopo uno stop lungo post-operazione alla spalla. Il nostro campione è stato sconfitto per 15-13 da Choi, rappresentante di Hong Kong. Come detto, nei quarti ci era arrivato anche Bianchi, sconfitto nel derby da Luperi.

Classifica Finale: 1. Alexander Massialas (Usa), 2. Mohamed Hamza (Egy), 3. Edoardo Luperi (ITA), 3. Chun Yin Ryan Choi (Hkg)

Gli altri italiani: 5. Tommaso Marini, 7. Guillaume Bianchi, 11. Filippo Macchi, 17. Alessio Foconi, 18. Daniele Garozzo, 36. Davide Filippi, 39. Tommaso Martini, 47. Giulio Lombardi, 53. Francesco Ingargiola, 61. Damiano Di Veroli, 146. Giorgio Avola