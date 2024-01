Scherma, Coppa del Mondo fioretto 2023/2024: a Parigi 5 azzurri superano le qualificazioni

A Parigi ha preso il via il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di fioretto con le qualificazioni maschili. Saranno in totale nove gli azzurri presenti nel tabellone principale, con Guillaume Bianchi, Giorgio Avola e Davide Filippi che sono stati i primi ad aggiungersi a Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Daniele Garozzo già ammessi per diritto di ranking, dopo un girone eliminatorio perfetto con sei vittorie in altrettanti incontri. Gli ultimi due a centrare il main draw sono poi stati Edoardo Luperi e Francesco Ingargiola, mentre si sono fermati all’ultimo turno Giulio Lombardi e Damiano Di Veroli e in precedente Mattia De Cristofaro. Domani a partire dalle 09:00 andranno in scena le qualificazioni femminili, con Arianna Errigo, Erica Cipressa, Camilla Mancini, Martina Sinigalia, Serena Rossini, Elena Tangherlini, Olga Rachele Calissi ed Anna Cristino che proveranno a raggiungere Alice Volpi, Martina Batini, Martina Favaretto e Francesca Palumbo.