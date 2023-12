Scherma, Coppa del mondo femminile spada 2023/2024: a Vancouver sei azzurre superano le qualificazioni

Un fine settimana fitto di appuntamenti di Coppa Del Mondo per la scherma internazionale su più continenti. E a Vancouver, dove sono impegnate le spadiste, sono nove le azzurre presenti nel tabellone principale. Alle già ammesse – in quanto tra le “top 16” del ranking mondiale – Mara Navarria, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, si sono aggiunte Federica Isola, Gaia Traditi, Giulia Rizzi, Alessandra Bozza, Roberta Marzani e Gaia Caforio. Grazie a cinque vittorie ed una sconfitta nella fase a gironi si è qualificata subito Alessandra Bozza. Federica Isola, Gaia Traditi, Roberta Marzani e Gaia Caforio (che nel match decisivo ha vinto un derby contro Nicol Foietta) hanno ottenuto il pass per il main draw dopo il tabellone preliminare ad eliminazione diretta. Oggi pomeriggio la tappa di Coppa del Mondo di spada a Vancouver continuerà con le prove eliminatorie dell’individuale maschile. Domani le due fasi finali a livello individuale mentre a partire da domenica pomeriggio spazio alle competizioni a squadre.