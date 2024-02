Scherma, Coppa del Mondo 2023/2024: fiorettisti al Cairo, spadisti in pedana a Heidenheim

Ci si avvicina a un altro fine settimana in cui la Coppa del Mondo di scherma torna protagonista. In pedana da giovedì a domenica il fioretto sia maschile che femminile al Cairo e gli spadisti in quel di Heidenheim. In Egitto, sotto la supervisione del ct Stefano Cerioni, sono già ammesse per diritto di Ranking al tabellone principale di sabato Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini e Arianna Errigo. Cominceranno dalla fase a gironi delle qualificazioni, invece, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Nella prova a squadre per l’Italia salirà in pedana il quartetto iridato formato da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi.

In campo maschile attendono di esordire nel main draw sabato Tommaso Marini, Alessio Foconi e Filippo Macchi. In pedana per cercare un posto nel tabellone principale Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi ed Edoardo Luperi. Per la prova a squadra sono stati scelti Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini.

Volano in Germania, invece, gli spadisti. A Heidenheim già ammessi al tabellone principale individuale di venerdì Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo. Nella prima giornata, dunque, saliranno in pedana per la fase a gironi e i preliminari ad eliminazione diretta Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Santarelli. Sabato la competizione a squadre in cui l’Italia si schiererà con Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara.