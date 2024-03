Scherma, CdM spada Budapest 2024: Andrea Santarelli fuori ai quarti, Rossella Fiamingo ko negli ottavi

Una domenica senza podi per l’Italia impegnata nel Grand Prix Fie di spada di Budapest. Le notizie migliori arrivano dal tabellone maschile, dove Andrea Santarelli – partito ieri dalle eliminatorie – si ferma a poche stoccate dalla medaglia. Il veterano azzurro si è arreso nei quarti di finale al francese Borel per 15-11 dopo che aveva iniziato il suo percorso con un successo per 9-8 su Sarkysian, per poi superare anche il kazako Kurbanov 15-13 e lo svizzero Bayard per 15-11. Buona prestazione anche da parte di Gianpaolo Buzzacchino, sconfitto in ottavi dal nipponico Kano per 15-9 dopo essersi preso il lusso di battere anche il campione olimpico di Rio, il venezuelano Limardo Gascon, all’esordio. Out ai sedicesimi Di Marco e Di Veroli, fuori al primo turno invece Cuomo, Paolini e Vismara.

Non è andata meglio in campo femminile, dove la migliore delle nostre portacolori è stata Rossella Fiamingo, che si è spinta fino agli ottavi di finale, sconfitta 15-8 da Kun, rappresentante di Hong Kong. Ai sedicesimi si era fermata la corsa di Alberta Santuccio, Alessandra Bozza, Federica Isola e Lurezia Paulis, mentre erano già stato eliminato al round d’apertura Navarria, Marzani, Rizzi e Caforio.