Scherma, CdM sciabola: otto azzurri qualificati per il tabellone principale a Tbilisi

Saranno otto gli azzurri ai nastri di partenza del tabellone principale della prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile individuale a Tbilisi. Cinque atleti hanno infatti superato le qualificazioni, raggiungendo Michele Gallo, Luigi Samele e Luca Curatoli, già ammessi per diritto di ranking. Il primo a staccare il pass è stato Giovanni Repetti, che non ha sbagliato un colpo nella fase a gironi. A seguire è stato il turno di Lorenzo Ottaviani, Leonardo Dreossi, Mattia Rea e Dario Cavaliere. Niente da fare invece per Pietro Torre, eliminato nel match decisivo, Riccardo Nuccio ed Enrico Berrè, che si sono fermati nel turno dei 128, e Giorgio Marciano, out dopo la fase a gironi. Il tabellone principale prenderà il via alle 8.30 italiane di sabato 10 febbraio.