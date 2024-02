Scherma, CdM Heidenheim: sei spadisti azzurri qualificati per il tabellone principale

Saranno sei gli spadisti azzurri a prendere parte al tabellone principale della prova di Coppa del Mondo a Heidenheim. Già ammessi per diritto di ranking Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo, i tre sono stati raggiunti da Enrico Piatti, Filippo Armaleo e Simone Mencarelli. Non sono riusciti invece a qualificarsi per il tabellone da 64 invece Giulio Gaetani, out all’ultimo turno preliminare, Luca Diliberto, Andrea Santarelli, Giacomo Paolini e Marco Paganelli (tutti fuori nei 128), e Gianpaolo Buzzacchino (out nei 256). La gara individuale prenderà il via alle ore 9 di venerdì 23 febbraio, mentre nella giornata di sabato è in programma la prova a squadre.