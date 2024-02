Scherma, CdM fioretto Cairo 2024: tripudio azzurro in Egitto. Trionfano Tommaso Marini e Martina Favaretto

Tripudio del fioretto italiano al Cairo, dove quest’oggi sono andate in scena le due gare individuali valevoli per la Coppa del mondo di scherma. Due trionfi con Tommaso Marini e Martina Favaretto e un totale di quattro medaglie, con Edoardo Luperi secondo e Martina Siniglia sul terzo gradino del podio nella capitale egiziana. Un fioretto tricolore che continua a macinare vittoria e fa decisamente ben sperare in vista dei Giochi di Parigi 2024.

Il campione iridato in carica Tommaso Marini non ha lasciato scampo ai suoi avversari nella giornata odierna, dominando dal primo all’ultimo turno. Un cammino immacolato quello dell’azzurro, iniziato con il 15-9 sullo statunitense Louie e proseguieto con il 15-7 sul brasiliano Toldo, il 15-11 sul francese Chastanet, il 15-8 su Borodache e ancora più netti i successi nelle ultime due sfide: 15-5 all’ungherese Dosa in semifinale, poi il 15-6 con il quale si è aggiudicato il derby con Luperi. Buon piazzament anche per Alessio Foconi, che ha chiuso al 5° posto dopo essersi fermato nei quarti di finale. Filippo Macchi si è piazzato 11° mentre Giulio Lombardi ha concluso 14°. A seguire in classifica Guillaume Bianchi (24°), Daniele Garozzo (25°) e Francesco Ingargiola (43°).

Nella prova femminile Martina Favaretto non accusa la pressione di essere la prima testa di serie del tabellone e dopo una finale lottatissima riesce ad avere la meglio per 15-13 ai danni dell’americana Kiefer dopo aver estromesso in semifinale l’altra azzurra Martina Sinigalia per 15-5. In precedenza la vincitrice odierna aveva avuto la meglio 15-4 sulla nipponica Kano, 15-12 sull’austriaca Wohlgemuth, 15-6 sulla francese anvier e 15-8 sulla cinese Chen. Prestazione maiuscola da parte di tutta la squadra italiana guidata dal CT Cerioni tra le “top 8”, con ben cinque azzurre nei quarti di finale: Sinigalia ha vinto all’ultima stoccata la sfida con la campionessa mondiale Alice Volpi per 15-14, sempre all’ultima stoccata è sfumato il podio per Martina Batini, battuta 15-14 dalla statunitense Dubrovich e per Arianna Errigo superata 15-12 dall’altra americana Kiefer. A seguito di questi verdetti Alice Volpi si è classificata 5^, Martina Batini 6^, Arianna Errigo 8^.

Domani la giornata conclusiva con le due prove a squadre in cui l’Italia si presenterà con entrambi i team già qualificati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ma decisi a conquistare altri punti preziosi per i rispettivi ranking mondiali.