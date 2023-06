Scherma, Campionati Italiani Assoluti La Spezia 2023: Aeronautica e Fiamme Oro campioni a squadre

La quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2023 a La Spezia ha incoronato le spadiste dell’Aeronautica Militare e gli spadisti delle Fiamme Oro. Uno scettro che passa di mano, tra le donne, e una riconferma, tra gli uomini, nelle gare a squadre di spada sulle pedane del PalaMariotti.

Nella competizione femminile, in un match equilibratissimo e tirato fino all’ultimo secondo, ha messo le mani sullo scudetto il Centro Sportivo Aeronautica Militare. Il quartetto composto da Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Federica Isola e Carola Maccagno ha strappato il titolo alle campionesse in carica delle Fiamme Oro, che schieravano Alice Clerici, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Traditi. È finita 25-24 la sfida decisiva per le ragazze dell’Aeronautica, team già testa di serie numero 1 dopo la fase a gironi e alla fine medaglia d’oro sospinte in panchina da Paolo Pizzo. Sul terzo gradino del podio è salito invece il Centro Sportivo Esercito. Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e la campionessa italiana individuale Mara Navarria hanno superato nell’assalto per il bronzo (45-31) la Cesare Pompilio Genova, miglior squadra “non in divisa” di questa kermesse tricolore delle spadiste grazie a Brenda Briasco, Anita Corradino, Sara De Alti e Gaia Moretti.

Nella prova maschile è ancora Campione d’Italia la formazione delle Fiamme Oro. Bis tricolore per Valerio Cuomo, già oro individuale ieri, insieme a Davide Di Veroli, Marco Fichera e Andrea Santarelli. Un quartetto d’assoluto valore per gli spadisti guidati dal maestro Daniele Pantoni, che ha confermato il titolo vinto lo scorso anno a Courmayeur, ma grandi applausi anche per l’Accademia Scherma Marchesa Torino, società “civile” che conquista un argento prezioso e di valore firmato da Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Flavio Giannotte e Marco Paganelli. La finale, che ha regalato momenti di spettacolo, si è chiusa sul 45-33 in favore dei poliziotti. Medaglia di bronzo per il Centro Sportivo Esercito. Gabriele Cimini, Fabrizio Cuomo, Valerio Grasselli e Giacomo Paolini hanno vinto con il punteggio di 45-34 il match per il terzo posto contro la Cesare Pompilio Genova, ai piedi del podio ma ancora tra le “top 4” d’Italia anche al maschile con Filippo Armaleo, Gabriele Bino, Achille Guido Cipriani e Jacopo Musso. Domani ai Campionati Italiani Assoluti La Spezia 2023 sale in pedana il fioretto con le competizioni individuali sia al maschile che al femminile. (