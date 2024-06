Scherma, Campionati Italiani Assoluti 2024: titoli di spada a Enrico Piatti e Giulia Rizzi

I Campionati Italiani Assoluti 2024 di scherma proseguono a Cagliari, con gli assalti andati in scena negli impianti di Monte Mixi e al PalaPirastu che hanno assegnato oggi i due titoli invididuali della spada. La gara femminile ha visto una finale tutta in casa Fiamme Oro, con Giulia Rizzi che ha migliorato l’argento di un anno fa a La Spezia conquistando il titolo tricolore. Battuta Alberta Santuccio, costretta in lacrime al ritiro per un problema al piede dopo i primi tre minuti della sfida. Una scelta obbligata, con Europei e Olimpiadi alle porte era impossibile pensare di correre rischi. Il podio è stato completato da Rossella Fiamingo dei Carabinieri e da Alice Clerici delle Fiamme Oro: le due sono state rispettivamente battute in semifinale da Santuccio per 12-9 e da Rizzi con il punteggio di 15-5.

La gara maschile invece ha visto il primo titolo Assoluto in carriera per Enrico Piatti (Aeronautica Militare), che in una finale molto giovane ha avuto la meglio su Matteo Galassi (Carabinieri) per 15-9. Le medaglie di bronzo sono andate a Filippo Armaleo delle Fiamme Azzurre, battuto da Piatti per 15-5, ma soprattutto a Matteo Tagliariol. L’alfiere dell’Aeronautica Militare, oro alle Olimpiadi di Pechino 2008, ha chiuso la sua carriera a livello individuale con un podio assoluto a 41 anni, ovvero l’età sommata dei due finalisti di oggi.

Oltre a Tagliariol, la spada italiana oggi ha salutato anche la fine della carriera individuale di altri due grandi spadisti come Paolo Pizzo (campione del mondo a Catania 2011 e Lipsia 2017 e argento olimpico a squadre a Rio 2016) e Marco Fichera (argento olimpico a squadre a Rio 2016)