La scherma italiana si appresta ad affrontare un lungo fine settimana di gare sul palcoscenico internazionale. Archiviate le nuove elezioni che hanno visto rieleggere Luigi Mazzone come presidente della Fis il quadriennio 2025-2028, è ora tempo di pensare agli appuntamenti con la tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Plovdiv e il Grand Prix di spada a Doha, con 48 atleti azzurri pronti a scendere in pedana. Presenti anche diversi atleti di spicco, come i medagliati olimpici di Parigi 2024 Luigi Samele, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio.

Coppa del Mondo di sciabola a Plovdiv

La Coppa del Mondo di sciabola a Plovdiv si svolgerà su quattro giorni di intensi assalti. Giovedì 23 gennaio iniziano le fasi a gironi e i tabelloni preliminari femminili, seguiti il giorno successivo dagli uomini, mentre sabato 25 si terranno le gare individuali con le sfide per il titolo; gran finale domenica 26 con le prove a squadre. Nell’individuale femminile, l’Italia schiera un gruppo di atlete molto competitive, tra cui Michela Battiston, reduce dal secondo posto nel Grand Prix di Tunisi; al maschile invece farà il suo rientro in pedana Luigi Samele. Le prove a squadre vedranno la selezione azzurra al femminile con Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Manuela Spica e Mariella Viale, mentre il team maschile sarà composto da Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.

Gli azzurri in gara nella sciabola

Gara individuale femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica, Mariella Viale, Gaia Karola Carafa, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano

Gara individuale maschile: Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Luigi Samele, Pietro Torre, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea

Squadra femminile: Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Mariella Viale

Squadra maschile: Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino, Lucio Landi

Fisioterapisti: Andrea Giannattasio e Simone Piacquadio.

Il programma della sciabola a Plovdiv

Giovedì 23 gennaio

Ore 13.00: Fase a gironi e tabelloni preliminari gara individuale femminile

Venerdì 24 gennaio

Ore 12.30:Fase a gironi e tabelloni preliminari gara individuale maschile

Sabato 25 gennaio

Ore 9.00: Tabellone principale da 64 gara individuale femminile

Ore 10.00: Tabellone principale da 64 gara individuale maschile

Domenica 26 gennaio

Ore 8.30: Gara a squadre maschile

Ore 9.30: Gara a squadre femminile

Gran Prix di spada a Doha

Il 2025 della spada sarà inaugurato dal Grand Prix di Doha. Sulle pedane qatariote, come per tutte le tappe del circuito d’élite GP FIE, ci saranno solo gare individuali a punteggio maggiorato. Le prime due giornate saranno dedicate ai gironi e ai turni preliminari: venerdì 24 gennaio toccherà alle spadiste, mentre sabato 25 gennaio sarà il turno degli uomini. Domenica 26 gennaio, si disputeranno i tabelloni principali delle due competizioni che assegnano le vittorie. Nella prova femminile, grande attesa per il ritorno delle campionesse olimpiche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, che saranno affiancate tra le altre anche dalla compagna di medaglia d’oro Giulia Rizzi. Al maschile invece spicca la presenza di Davide Di Veroli, eliminato agli ottavi di finale agli corsi Giochi Olimpici.