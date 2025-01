Lewis Hamilton arriverà a Maranello nel corso della giornata. La Ferrari è pronta ad accogliere il sette volte campione del mondo, che al termine della stagione 2024 ha lasciato Mercedes. Per l’occasione, sarà presente all’HQ anche Charles Leclerc. Nel corso del 20 gennaio, Hamilton si dovrebbe dedicare all’attività al simulatore, scendendo in pista solo nei giorni seguenti. Non è ancora nota la data precisa in cui il ‘Sir’ si calerà in una monoposto del Cavallino. La finestra di tempo possibile sembra estendersi dal 21 al 23 gennaio, ma rimane l’incognita meteo. Le previsioni, ad oggi, indicano martedì e mercoledì come giornate migliori rispetto a giovedì 23, quando la pioggia raggiungerà Modena. Al momento, la data favorita da Ferrari e Hamilton sembrerebbe essere mercoledì 22 gennaio. I test si svolgeranno a Fiorano – pista di casa per la Ferrari e poco distante da Maranello – con una TPC, ovvero una vettura di anni passati utilizzata per i test. Al termine del 2024, diverse indiscrezioni avevano indicato la F1-75 come monoposto selezionata per il debutto di Lewis Hamilton. Al contempo, non è da escludere la possibilità di vedere il numero 44 in pista con la F1-23.

I primi giri di Hamilton con la monoposto 2025

Lewis Hamilton e il compagno di squadra Charles Leclerc avranno la possibilità di mettersi al volante della nuova monoposto tra circa un mese. La vettura, ad oggi conosciuta come ‘progetto 677’, verrà presentata a Londra il 18 febbraio. La F1 ha infatti organizzato un grande evento per festeggiare i 75 anni di campionato, durante il quale i dieci team sveleranno le proprie livree. Ferrari non ha però intenzione di rinunciare al tradizionale shakedown, che si svolgerà dunque il giorno successivo, il 19 febbraio. Hamilton e Leclerc percorreranno alcuni chilometri sulla pista di Fiorano, che sarà raggiunta da tifosi curiosi di vedere in azione la vettura 2025 e il pluricampione iridato.

I test ufficiali in Bahrain

Hamilton avrà la possibilità di prendere maggiore confidenza con la squadra e con la monoposto in occasione dei test ufficiali. I piloti più veloci del mondo si raduneranno in Bahrain tra il 26 e il 28 febbraio, per un’intensa tre giorni di test. Team e piloti potranno completare numerosi giri, macinando diversi chilometri, per valutare e analizzare i diversi aspetti delle monoposto. Raramente però i test riescono a mostrare il reale valore delle forze in campo. Si dovrà dunque attendere il via della stagione per comprendere gli equilibri sulla griglia. Il mondiale 2025 partirà da Melbourne, in Australia, nel weekend tra il 14 e il 16 di marzo.