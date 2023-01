Scherma, 24 azzurri impegnati a Doha nel Grand Prix di spada

Da venerdì 27 a domenica 29 gennaio, Doha ospiterà il primo Grand Prix di spada della stagione 2023 e gli italiani che parteciperanno all’evento saranno ben 24, 12 donne e 12 uomini. Il ct azzurro Dario Chiadò ha convocato per la prova femminile Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Traditi, a loro si uniscono le autorizzate Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Sara Maria Kowalczyk e Alessia Pizzini. Nella gara maschile, invece, rispondono alla convocazione Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Santarelli, ai quali si affiancano Filippo Armaleo, Luca Diliberto, Giulio Gaetani e Andrea Vallosio. Ci saranno anche i maestri Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota, insieme alla fisioterapista Veronica Balzano. Le fasi preliminari inizieranno venerdì per le donne, sabato per gli uomini, mentre domenica sarà la giornata principale di entrambe le competizioni.