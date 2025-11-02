Prima Prova Nazionale di sciabola: oggi a Carrara in pedana gli Assoluti
Gran finale del weekend dedicato alla Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola. Oggi tocca ai big della specialità, con le fasi finali trasmesse live e gratuitamente su “Assalto” – la nuova piattaforma streaming della FIS su Sportface TV.
Ultima giornata di gare a Carrara per la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile.
Dopo le emozioni dei Cadetti e dei Giovani, oggi – domenica 2 novembre – tocca ai big della scherma azzurra contendersi i primi pass per i Campionati Italiani 2026, in programma nella prossima primavera a Roma.
Le fasi finali della competizione saranno trasmesse in diretta a partire dalle ore 14.10 su “Assalto – La TV della Scherma”, la nuova piattaforma streaming ufficiale della Federazione Italiana Scherma, visibile gratuitamente (previa registrazione) sul canale Sportface TV.
Il programma e i risultati live
Assoluti sciabola maschile – inizio gara ore 9.30 → [QUI i risultati live]
Assoluti sciabola femminile – inizio gara ore 12.00 → [QUI i risultati live]
Con le gare odierne si chiude un fine settimana intenso, che ha già incoronato i primi vincitori della stagione:
Cadetti maschile: Pietro Hirsch Buttè (Club Scherma Roma)
Cadette femminile: Vittoria Mocci (Accademia d’Armi Musumeci Greco)
Giovani maschile: Edoardo Reale (Centro Sportivo Aeronautica Militare)
Giovani femminile: Gaia Karola Carafa (Centro Sportivo Carabinieri)
Dove seguire la diretta
La diretta integrale delle fasi finali sarà trasmessa oggi dalle ore 14.10 su “Assalto – La TV della Scherma”, piattaforma disponibile su Sportface TV, con commenti, immagini e aggiornamenti in tempo reale dalle pedane di Carrara.