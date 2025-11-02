Michael Schumacher è una leggenda della Formula Uno. Ma presto potrebbe essere superato, Max Verstappen può farlo in poco tempo.

La storia di Michael Schumacher post carriera fa spesso discutere e in molti sono curiosi di conoscere meglio le sue condizioni ma allo stesso tempo non molti ricordano i risultati in pista di un’autentica leggenda con Michael che ha raggiunto risultati pazzeschi su qualsiasi vettura, ed è stato l’ultimo che ha portato in gloria (con una serie di vittorie) la Ferrari. Verstappen viene spesso nominato come il vero erede di Schumacher, un pilota capace di mettere grinta e lottare su più fronti con l’obiettivo totale di vincere.

Schumacher nella storia della Formula Uno, Verstappen però è pronto a superarlo

Quando parliamo di Ferrari e Schumacher ricordiamo una serie di vittorie incredibili ed i loro successi sono un bellissimo ricordo per i tifosi. Michael ha raggiunto inoltre una serie di grandi risultati tra vittorie e podi e l’atleta ha fatto una serie di grandi record. Max Verstappen quest’anno ha raggiunto diversi ottimi risultati ed ora a quanto pare lo avrebbe messo nel mirino per quel che riguarda il record di podi in Formula Uno.

A guidare la classifica, al momento senza storia, c’è Lewis Hamilton con ben 202 podi all’interno della Formula Uno. Dietro però ci sono Michael Schumacher e Max Verstappen e l’olandese non è lontanissimo e nel giro di 2-3 anni potrebbe superarlo. Hamilton a 202, Schumacher a 155 mentre Super Max è terzo, indietro a 123 e nell’ultimo Gran Premio del Messico con il terzo posto ha scavalcato in classifica Sebastian Vettel, fermo a 122. Insomma Verstappen ha tanti record nel mirino ed ora c’è quello di Michael Schumacher.