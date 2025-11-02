Il campione di ciclismo Tadej Pogacar già pensa alla prossima stagione ma le ultime dichiarazioni appaiono piuttosto preoccupanti.

Tadej Pogacar è uno degli sportivi del momento e viene considerato come uno dei più grandi campioni della storia di questo sport. L’atleta insegue record dopo record e mette nel mirino specialmente quelle gare che non ha mai vinto. I suoi numeri fanno sognare e già c’è curiosità per capire cosa accadrà nel 2026. L’atleta sta pianificando la prossima stagione e le ultime però sono tutt’altro che positive, anzi non ci sono buone notizie per i fan italiani.

Niente Giro d’Italia per Pogacar, a rischio tanti big

Secondo alcune indiscrezioni Pogacar avrebbe già stabilito quale sarebbe il suo programma di corse per il 2026 e starebbe valutando addirittura di partire a gennaio in Australia, prendendo parte al Tour Down Under, ma specialmente arrivano novità riguardo la sua stagione e Pogacar non avrebbe alcuna intenzione di prendere parte al Giro d’Italia ma al momento ha altri piani ben definiti. Il ciclista infatti pensa a questo Tour Down Under e poi il Tour de France, le classiche ed il terzo Mondiale mentre non sarà presente alla corsa rosa italiana.

Anche nel 2026 il Giro d’Italia rischia di essere povero di protagonisti e non vedere cosi tanti campioni in circolazione. Una delle speranze degli organizzatori è il danese Vingegaard, atleta che potrebbe sfruttare l’assenza di Pogacar per puntare con decisione alla vittoria del Giro e magari provare – Tadej permettendo – la doppietta Giro d’Italia e Tour de France. Il ciclista ci prova ma non è ancora ben definito e gli organizzatori – come i fan italiani – sono in attesa di novità.