Mondiali scherma Milano 2023, l’ucraina Kharlan esclusa nella sciabola: punito il mancato saluto alla russa Smirnova

L’ucraina Olga Kharlan è stata esclusa dal tabellone di sciabola ai Mondiali di scherma di Milano. Questa la decisione della Federazione internazionale che ha quindi considerato non conforme al protocollo il mancato saluto con la stretta di mano di Kharlan alla russa Anna Smirnova, battuta nel primo turno. Quest’ultima, in segno di protesta, ha occupato la pedana per circa 45′ con tanto di sedia, poiché Kharlan, dopo aver vinto l’assalto, si era limitata soltanto ad un tocco con la sciabola. Kharlan avrebbe dovuto scendere in pedana alle 12.55 contro la bulgara Yoana Ilieva, ma il ricorso russo è stato accolto e quest’ultima è stata così promossa di ufficio agli ottavi di finale.