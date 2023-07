Stefanini-Burrage oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Varsavia 2023

Lucrezia Stefanini se la vedrà contro Jodie Burrage nel secondo turno del WTA 250 di Varsavia 2023 (Polonia), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città elvetica. Ottimo esordio per l’azzurra, che all’esordio ha estromesso in due set una giovane molto promettente del calibro della ceca Linda Fruhvirtova. Primo turno balbettante, invece, per la britannica, che ha avuto ragione solamente al tie-break decisivo della qualificata indiana Ankita Raina.

Stefanini partirà leggermente sfavorita contro la sua avversaria odierna, che ha proprio nel veloce all’aperto la propria superficie preferita. Le due, tuttavia, non si sono mai incontrate prima a livello di circuito maggiore. Per entrambe si tratta di un’ottima occasione per cercare di ottenere un quarto di finale di prestigio tra le grandi. Per la tennista italiana, inoltre, la posta in palio è ancora più alta in quanto alla ricerca di punti importanti per fare il proprio ingresso tra le prime cento giocatrici del mondo. In caso di successo troverebbe al prossimo round una tra la tedesca Laura Siegemund oppure la top quaranta cinese Lin Zhu.

Stefanini e Burrage scenderanno in campo oggi (giovedì 27 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Stefanini e Burrage garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.