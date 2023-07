Mondiali scherma Milano 2023: Italia ai quarti sia nella spada femminile che nella sciabola maschile

Nella sesta giornata dei Mondiali di Milano 2023 di scherma, spazio ai preliminari delle gare a squadre di spada femminile e sciabola maschile. Ottime notizie per l’Italia, che ha staccato il pass per i quarti in entrambe le categorie e nella giornata di domani andrà a caccia delle medaglie.

Nella spada femminile, in cui sono scese in pedana per i primi assalti Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria ed Alberta Santuccio, l’Italia ha debuttato con una vittoria ai danni della Finlandia, per poi regolare il Canada con il punteggio di 45-30. Ai quarti di finale, sulla strada delle azzurre ci sarà Hong Kong.

Nella sciabola maschile, invece, la squadra composta da Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo ed Enrico Berrè ha travolto la Bulgaria per 45-26 e si è ripetuta agli ottavi, mandando al tappeto l’Ucraina con un ancor più netto 45-25. La prossima avversaria degli azzurri sarà la vincente del match Canada-Francia.