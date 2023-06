Giochi Europei Cracovia 2023, scherma: azzurri sciabola e azzurre fioretto giù dal podio

L’Italia della scherma comincia senza podi l’avventura ai Giochi Europei multi disciplina di Cracovia 2023 nelle gare che hanno aperto la kermesse in Polonia, vale a dire la sciabola maschile e il fioretto femminile, ricordando che però sono le competizioni a squadre a contare anche per la qualifica Olimpica. Gigi Samele ha perso la possibilità di ottenere almeno il bronzo per appena una stoccata, e si è dovuto accontentare del quinto posto. L’argento olimpico, testa di serie numero due del tabellone, si è arreso ai quarti per 15-14 contro il britannico Deary dopo aver battuto, invece, due polacchi come Szczepanik e Hryciuk, quindi ha sfiorato il pass per le semifinali: “È stato un test in vista della gara a squadre, che è per noi quella che più conta. Dispiace aver mancato la medaglia a cui sono andato vicinissimo, ma l’obiettivo per me e i miei compagni è mercoledì“. Si arrendono al turno dei trentadue gli altri italiani, Michele Gallo e Luca Curatoli e Matteo Neri.

Si è chiusa agli ottavi di finale l’avventura dell’unica azzurra impegnata nel fioretto, Erica Cipressa, che sulle pedane polacche ha battuto la britannica Tsang, salvo poi essere sconfitta dall’israeliana Kuritzky, che vincendo la medaglia di bronzo ha costretto Erica Cipressa a chiudere al tredicesimo posto: “È mancato qualcosa dal punto di vista della tenuta mentale, la mia avversaria è stata più brava a gestire l’assalto ed è sicuramente grande il dispiacere per non essere arrivata in zona podio. Ma lo sport è anche questo”.