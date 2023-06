Ciclismo: Pogacar campione di Slovenia nella gara in linea

Tornato in pista dopo due mesi dalla frattura allo scafoide, Tadej Pogacar si aggiudica il titolo nazionale anche nella gara in linea dopo aver dominato a cronometro: vittoria in solitaria, con Luka Mezgec e Matej Mohoric a completare il podio. Pogacar, 14 vittorie in 21 giorni di gare in questo 2023, si appresta ora a correre il Tour de France dove andrà a caccia del terzo successo dopo quelli del 2020 e del 2021.