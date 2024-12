Italia d’oro nel fioretto a squadre femminile in Coppa del Mondo. Nella seconda tappa stagionale, a Busan (Corea del Sud) il quartetto azzurro, formato da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini, ha sconfitto in finale gli Stati Uniti (Lee Kiefer, Lauren Scruggs, Zander Rhodes e Delphine Devore) 45-35 conquistando un’altra vittoria dopo quella di Tangherlini nella prova individuale. Finale controllata dall’inizio alla fine dalle ragazze di Stefano Cerioni, che chiudono nel migliore dei modi la trasferta coreana. Percorso senza intoppi per le azzurre, che hanno dominato agli ottavi di finale con la Romania (45-13) e in semifinale con la Francia (45-19). Più equilibrato il quarto di finale con la Cina (45-32).