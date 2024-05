Doppio podio per l’Italia di fioretto nella tappa di Coppa del Mondo a Hong Kong. Elena Tangherlini e Arianna Errigo chiudono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Gradino più alto del podio per l’americana Maia Mei Weintraub, che ha piegato in semifinale (15-13) Errigo e poi in finale Tangherlini per 15-11. Prima prova per Errigo dopo la nomina di portabandiera per le Olimpiadi di Parigi 2024. 35° podio mondiale per lei e una buona conferma in vista dei Giochi.