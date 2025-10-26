Dalle ore 15 collegamento live per seguire gli assalti delle migliori otto sciabolatrici

Dopo la prova maschile vinta da Marco Stigliano, il Circuito Europeo Under 23 di sciabola entra nel vivo anche al femminile. Oggi, domenica 26 ottobre, spazio alla gara femminile con le fasi decisive in diretta su Assalto – La TV della Scherma, il nuovo canale della Federazione Italiana Scherma disponibile gratuitamente su Sportface TV.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il collegamento inizierà alle ore 15.00, con la trasmissione di tutti gli assalti a partire dal tabellone delle “top 8”. Sarà l’occasione per seguire da vicino le migliori giovani sciabolatrici europee impegnate sulla pedana di Foggia, in una manifestazione che ha già messo in luce talento e spettacolo nella giornata di sabato.

Con questo appuntamento prosegue la programmazione di Assalto – La TV della Scherma, che accompagnerà gli appassionati per l’intera stagione 2025/2026, offrendo in diretta gli eventi più prestigiosi della scherma internazionale.

