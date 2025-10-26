Il campano delle Fiamme Gialle vince la prova maschile davanti a Cantini. Bronzo per Pagano e Bertini

È Marco Stigliano il protagonista della prima giornata del Circuito Europeo Under 23 di sciabola a Foggia. L’atleta campano delle Fiamme Gialle ha conquistato ieri la prova maschile imponendosi in una competizione che ha visto 64 schermidori darsi battaglia ad alto livello tecnico.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il successo di Stigliano è arrivato al termine di una finale avvincente contro Edoardo Cantini, superato 15-12. Medaglia di bronzo per Francesco Pagano, fermato 15-11 in semifinale dal vincitore, e per Cosimo Bertini, battuto 15-12 da Cantini nell’altro penultimo atto.

Si sono fermati ai quarti di finale, piazzandosi tra i migliori otto, Lupo Veccia Scavalli, Massimo Sibillo, Filippo Picchi e Giuseppe Perna, a conferma dell’ottima prestazione complessiva della delegazione italiana.

La tappa italiana del circuito si concluderà oggi con la prova femminile: le fasi decisive, dai quarti in poi, saranno trasmesse in diretta a partire dalle 15 su Assalto – La TV della Scherma.