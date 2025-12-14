Il Mondiale di Formula Uno è ufficialmente terminato ma intanto arrivano nuove dichiarazioni del campione olandese Max Verstappen.

Il Mondiale di Formula Uno si è concluso con la vittoria del titolo di Lando Norris che ha chiuso con soli due punti di vantaggio su Max Verstappen dopo una rimonta di quest’ultimo negli ultimi gran premi, a dir poco clamorosa. Stagione finita ma in questo periodo è tempo di parole che parlano di futuro e il pilota olandese ha rilasciato dichiarazioni piuttosto interessanti sul suo futuro.

Verstappen parla chiaro, sicuramente non ci sarà

Sebbene sia un grande protagonista del circuito di Formula Uno Max Verstappen ha più volte dichiarato che non vuole restare nel circuito e nelle ultime ore ha parlato dell’ipotesi che possa diventare un manager o meglio un team principal dopo la carriera e lui ha avuto parole piuttosto nette a riguardo:

“Io team principal? Non diventerà uno di loro in Formula Uno, sinceramente non lo voglio”. Tanti i motivi ed uno di questi riguarda il fatto che Max dovrebbe vivere in Italia o in Inghilterra e l’olandese ha raccontato: “Devi vivere li e non mi va di farlo, non è quello che mi piace e quello a cui aspiro”. Allo stesso tempo queste parole di Verstappen sulla possibilità di vivere in Italia lasciano intuire che difficilmente Super Max potrebbe correre in Italia con la Ferrari visto che dovrebbe passare la maggior parte del tempo li.