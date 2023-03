Scarpadoro 2023, Andrea Soffientini e Claudia Gelsomino si aggiudicano la 16esima edizione

A Vigevano trionfano Andrea Soffientini e Claudia Gelsomino. La 16^ Scarpadoro Half Marathon sorride al trentaquattrenne insegnante di informatica Soffientini che ha bissato il successo del 2015 chiudendo la gara in 1h09’51”, staccando di 32” Azeddine Berrite della società 100 Torri Pavia (1h10’23”), che è diventato con questo piazzamento campione provinciale, e Michele Belluschi della Grottini Team Recanati ASD che ha chiuso col tempo di 1h10’52”. “E’ stata una vittoria sofferta, perché un dolore alla gamba destra mi ha accompagnato per tutto il percorso – ci ha spiegato Soffientini – per fortuna prima di partire mi sentivo in piena forma e quindi sono riuscito ad arrivare fino alla fine. Nella mia carriera ho cominciato tardi a correre perchè ho giocato a basket fino a 21 anni e ancora sono legato a questo sport, in quanto faccio l’allenatore”. Andrea era alla sua terza Scarpadoro: “Questa gara è stata la mia rampa di lancio, la prima che ho vinto e un vero e proprio trampolino per me e per la mia carriera nel 2015. Adesso ho in programma i primi 10mila su pista, il 16 aprile, dopodiché parteciperò ai Campionati Italiani a Brescia e il 20 maggio sarò a Londra, sempre per i 10mila in pista”.

Esulta al femminile Claudia Gelsomino, cinquantaquattrenne tesserata per la P.B.M. Bovisio Masciago, che si gode il tempo di 1h21’51”. “La verità è che oggi nemmeno avrei dovuto correre – ci ha raccontato – dal momento che ho partecipato alla Stramilano domenica scorsa. Siccome non era andata benissimo, ho voluto subito rimettermi in gioco qui, a Vigevano: sono felice di questo primo posto. In gara ho sofferto meno e mi sono goduta il percorso”.

Classifica Half Marathon Uomini

Andrea Soffientini (A.S.D. Dinamo Sport) 1h09’51” Azeddine Berrite (100 Torri Pavia) 1h10’23” Michele Belluschi (Grottini Team Recalcati ASD) 1h10’52” Loris Mandelli (Pol. Carugate) 1h11’03” Fabio De Angeli (Daini Carate Brianza) 1h11’59” Alessandro Rocca (Daini Carate Brianza) 1h14’51” Francesco Bellavia (G.S. Bernatese) 1h15’04” Nicola Vaiana (G.S. Fulgor Prato Sesia) 1h15’17” Stefano Tettamanti (Azzurra Grabagnate M.Se) 1h15’22” Fabio Stefano Palmieri (ASD Tapascione Running Team) 1h16’58”

Classifica Half Marathon Donne