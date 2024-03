Running, al via la RomaOstia Half Marathon: attesa per etiopi e keniani

Tutto pronto per la Eurospin RomaOstia Half MArathon, in programma domenica 3 marzo con una lista partenti di livello internazionale. Nella gara maschile i gradi del favorito vanno all’etiope Bayelign Teshage, detentore della miglior prestazione mondiale under 25 sui 24 chilometri su strada e con un personale di 1h00’31” sulla mezza maratona. I maggiori avversari arriveranno dal Kenya e rispondono ai nomi di Vincent Kiprotich, capace di vincere lo scorso ottobre la Breda Half Marathon in Olanda col nuovo personale di 1h01.2 e Kimakal Kipsambu che, alla scorsa edizione della RomaOstia, partito come pacer, concluse la gara al quinto posto con il suo personale in 1h01.32. La rappresentanza europea avrà come migliori interpreti il polacco Krystian Zalewski, mentre l’Italia punterà su Ahmed Oudha (C.S. Esercito) e Alessandro Giacobazzi (C.S. Aeronautica Militare).

La gara femminile invece sarà illuminata dalla keniana Mary Ngugi, donna da 1h06’29” sulla mezza maratona e 2h20’22” sulla maratona. Per lei sarà un’importante tappa di avvicinamento alla Maratona di Boston del prossimo aprile, dove punta a essere protagonista. Attesa anche l’etiope Anna Dibaba, sorella delle leggende Tirunesh e Genzebe. Al via anche la portacolori del Bahrain Violah Jepchumba, detentrice del primato asiatico. A livello amatoriale da segnalare anche la partecipazione della vicepresidente del Coni Silvia Salis, ex martellista con dieci titoli italiani in bacheca e reduce dalla maternità: “Dopo 15 anni di agonismo, l’obiettivo della mezza maratona RomaOstia, mi ha permesso di tornare ad allenarmi, molto utile dopo il parto. La corsa consente a tutti di rimanere nello sport in giornate molto intense e piene di cose”.